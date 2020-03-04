من ضابط لـ"أخطر إرهابي".. مصراوي يتتبع خطوات هشام عشماوي- (محدث)

كتبت ـ مها صلاح الدين ومارينا ميلاد:

صباح اليوم الأربعاء، أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على الإرهابي هشام عشماوي. واتهمه البيان المصور بـ14 تهمة، تورط فيها بالتخطيط أو تنفيذ عمليات إرهابية بين عامي "2013 : 2019".

وفي أواخر2017 ، وقبل عامين من إلقاء القبض "عشماوي" وهروبه إلى ليبيا، تتبع مصراوي قصة تحول ضباط الصاعقة إلى الإرهابي الذي يعتبر المطلوب الأول للأجهزة الأمنية.

ويرصد التحقيق- الذي نعيد نشره- دور "عشماوي" في تأسيس تنظيم أنصار بيت المقدس، وقيادة وتدريب وتأهيل عناصره في سيناء والصحراء الغربية، وهروبه إلى ليبيا.

لقراءة التحقيق.. اضغط هنا