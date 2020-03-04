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جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات وغلق وتشميع المحال المخالفة بالمدينة

11:51 ص الأربعاء 04 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات وتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأحياء والأمن بجهاز المدينة.

وقال فتحي، في بيان اليوم، شملت الحملة مدينة الفردوس ومناطق ابني بيتك، حيث تمثلت التعديات في تحويل النشاط من سكني إلى تجاري بالمخالفة، وكذا التعدي على أرصفة المشاه بعددٍ من المحال، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع عودتهم للمخالفة مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ القانون.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع انتشار المظاهر العشوائية، وفى إطار الحفاظ على النسق الحضارى للمدن الجديدة.

أشرف فتحي حدائق أكتوبر إزالة التعديات مدينة الفردوس

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