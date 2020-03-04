"العليا للحج" تصدر قرارات جديدة بشأن رد أموال العمرة للمواطنين

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة، اتخاذ عدة قرارات في اجتماعها الأخير، لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، والشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد شلبي، أن اللجنة العليا للحج و العمرة، ستنعقد بشكل دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودى بشأن استئناف رحلات العمرة.

كان أحمد البكري عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، كشف عن تعليق إصدار تأشيرات العمرة، بناءً على التعليمات الواردة من مركز معلومات وزارة الحج والعمرة السعودية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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