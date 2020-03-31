"القابضة للمطارات" تنفي ظهور حالات إصابة بكورونا بفندق الميريديان

أ ش أ

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية حول إجراء عزل كامل لفندق ميريديان المطار بعد ظهور حالات إصابة لموظفين داخل الفندق بفيروس كورونا وفرض الحجر الصحي على الفندق، لا أساس له من الصحة.

وأكد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، عدم صحة الخبر، وعدم ظهور أي حالات اليوم في فندق ميريديان المطار أو محيط مطار القاهرة الجوي، وذلك خلال تواجده داخل الفندق برفقة اللواء إيهاب طه مساعد رئيس مجلس الإدارة لمباني الركاب الثلاثة والدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء وذلك من أجل تقصي الحقيقة.

وأهاب إسحق بالمسئولين في مطار القاهرة الجوي ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب في إثارة الرأي العام والرجوع إلى بيانات وزارة الصحة الرسمية الصادرة في هذا الشأن.