أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

صحة النواب تنعى أول شهيد من الأطباء بعد إصابته بفيروس كورونا

11:20 م الثلاثاء 31 مارس 2020
صحة النواب تنعى أول شهيد من الأطباء بعد إصابته بفيروس كورونا

مجلس النواب

كتبت - ميرا ابراهيم:
نعت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أول شهيد للواجب من الأطباء فى مصر، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا، والذي وافته المنية أمس بمستشفى العزل بالإسماعيلية.
وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، أن الدكتور أحمد اللواح أدى واجب الوطن وضحى بحياته في سبيل حماية الشعب المصري ورعاية المصابين من الفيروس دون خشية الإصابة أو العدوى.
ولفتت أن الأطباء يقدمون كامل التضحية لإبعاد أي خطر يهدد الدولة المصرية، فهم يبذلون قصارى جهدهم لتجاوز أزمة الفيروس، والسعي بكافة الطرق لمواجهته وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين ومن ثم زيادة عدد الإصابات، فهم يحملون على عاتقهم مسئولية وطنية، فضلا عن أنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس والذي قد يودي بحياتهم.
مجلس النواب ايناس عبد الحليم فيروس كورونا مستشفى العزل

الخبر التالى:

‎"تحول الفصول".. الزراعة تكشف سبب استنشاق المصريين رائحة الفل والياسمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البترول" تكشف حقيقة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي