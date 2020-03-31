صحة النواب تنعى أول شهيد من الأطباء بعد إصابته بفيروس كورونا

كتبت - ميرا ابراهيم:

نعت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أول شهيد للواجب من الأطباء فى مصر، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا، والذي وافته المنية أمس بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، أن الدكتور أحمد اللواح أدى واجب الوطن وضحى بحياته في سبيل حماية الشعب المصري ورعاية المصابين من الفيروس دون خشية الإصابة أو العدوى.