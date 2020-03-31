محافظة القاهرة: حملات موسعة ضد محتكري السلع

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين، تقوم بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكدت المحافظة في بيان لها الثلاثاء، أن مديرية تموين القاهرة تمكنت من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحي السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة، وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال أثر النبي قسم شرطة مصر القديمة، وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد بيع وتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة على الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، ومخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات، وتحديد الأرباح وتم التحفظ على الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.