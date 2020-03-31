وصول رحلة قادمة من لندن وإخضاع الركاب لإجراءات الحجر الصحي

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة البريطانية لندن، على متنها نحو 274 راكبا من المصريين العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول الركاب بمعرفة سلطات المطار والجهات المعاونة، وتوقيع الكشف الطبي علي الركاب بمعرفة إدارة الحجر الصحي بالمطار، وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الركاب وقعوا إقرارات قبل صعودهم للطائرة بمطار هيثرو بالدخول في الحجر الصحي فور وصولهم القاهرة .

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وفرنسا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.