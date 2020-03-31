مطار القاهرة: مغادرة رحلتين لعالقين عراقيين وأوروبيين لبغداد وباريس

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، رحلتين استثنائيتين أحدهما للخطوط الجوية العراقية، والأخرى لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل عدد من الركاب إلى دولهم في ظل تعليق رحلات الطيران إلى مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط العراقية سيرت رحلة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد لنقل المواطنين العراقيين، فيما سيرت شركة إير كايرو رحلة إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، على متنها ركاب من جنسيات أجنبية مختلفة للعودة إلى بلادهم في ظل تعليق الطيران بمصر.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران صباح الثلاثاء، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لعودة المصريين العالقين هناك في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.