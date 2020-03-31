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الحكومة ترد على تسجيل صوتي يزعم إغلاق البنوك لمدة أسبوعين

07:10 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الحكومة ترد على تسجيل صوتي يزعم إغلاق البنوك لمدة أسبوعين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد عبدالناصر:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات عن اتخاذ قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجول أو إغلاق البنوك في مصر.

يأتي ذلك ردا على المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية، وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حظر التجول مجلس الوزراء إغلاق البنوك

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