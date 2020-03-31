محافظ القاهرة: تجهيز ٢٥٣ مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات
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كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تخصيص ٢٥٣ مدرسة بأحياء القاهرة بعد تعقيمهم اعتبارًا من غد الأربعاء، لاستغلالهم كمنافذ لصرف المعاشات بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.
وأضاف محافظ القاهرة في بيان له الثلاثاء، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.
ويعد هذا الإجراء ضمن العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد و الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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