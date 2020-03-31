"بعضهم مات قبل ظهور النتيجة".. الصحة تكشف سبب ارتفاع الوفيات بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، عن السبب وراء ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا في مصر مؤخرًا.

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

وقال مجاهد في تصريحات لمصراوي: "لدينا 15 حالة توفيت قبل وصولهم لمستشفيات العزل، وهناك حالات تم سحب عينة لها بمستشفيات الحميات وتوفيت بعدها بساعتين وقبل أن تظهر نتيجتها في الأساس أو يتم إرسالها للعزل".

وأضاف مجاهد: "بعض الحالات تصل في حالة متأخرة.. أو تم تحويلها لمستشفيات أخرى غير الصحة ويتم تشخيصها متأخرًا، وهذه المواقف حدثت وتكررت في أكثر من حالة".

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر يبلغ 6.5% من إجمالي عدد المصابين المسجلين بوزارة الصحة.

وقال "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي نظمه المكتب القطري للمنظمة أمس الاثنين إن معدل الوفاة يحدده عدد معايير منها "قدرة نظام الترصد على تحديد جميع المرضى لأن نظام الترصد لو لديه قدرة على تحديد جميع الأمراض حتى لو بأعراض بسيطة فهذا يقلل من العدوى".

وأضاف: "قد يكون هناك تفسير آخر، أنه لا يوجد علاج محدد لعلاج الكورونا، وكل الدول تنتهج إجراءات بناء على خبراتها في التعامل مع المرضى، بإعداد توليفة من الأدوية المصرح بها واعتمادها كبروتوكول علاج لمرضاها".

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