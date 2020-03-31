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نقيب المحامين يوجه بتطوير الموقع الإلكتروني وإطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط

04:57 م الثلاثاء 31 مارس 2020
نقيب المحامين يوجه بتطوير الموقع الإلكتروني وإطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط

نقيب المحامين يوجه بتطوير الموقع الإلكتروني وإطلاق

كتب- مصطفى علي:

وجه نقيب المحامين، اليوم، بتطوير المركز الإعلامي لنقابة المحامين، ليقدم خدمات؛ قانونية، وإعلامية، واجتماعية لجموع المحامين، ليكون منبرًا قانونيًا وفكريًا وثقافياً رفيعًا، يليق بنقابة محامين مصر.

وبحسب بيان، قرر النقيب العام إطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط لتكون هي مكتبة نقابة محامين مصر، وتمثل منبرًا للثقافة القانونية الرفيعة والرصينة في العالم العربي والشرق الأوسط، ولتضاهي المكتبات العلمية الإلكترونية في أرقى الجامعات والمؤسسات القانونية والمراكز البحثية في العالم.

نقيب المحامين الموقع الإلكتروني مكتبة قانونية إلكترونية

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