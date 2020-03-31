مدير "حميات إمبابة": تحليل كورونا لإيناس عزالدين "سلبي"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن نتيجة تحليل كورونا للفنانة إيناس عز الدين "سلبي"، ما يعني عدم إصابتها بالفيروس.

وأضاف "خليل" لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الأعراض لدى "إيناس" تلاشت خلال الساعات الماضية، وتحسنت حالتها الصحية وسمح لها بالخروج اليوم.

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إنه عندما تلقت الوزارة استغاثة منها، تم إرسال عربة إسعاف في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ونقلتها إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم وضعها في الجناح الاقتصادي بدون أي مبالغ مالية.