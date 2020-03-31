السيسي: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا تدعو للاطمئنان
كتب - محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس "الكورونا"، إن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان، وهذا- إن دلّ- فهو يدل على جدية وتكاتف جميع أجهزة الدولة والمواطنين.
وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ولذلك أهيب بالجميع إلى الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة، ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".
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