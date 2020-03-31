أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

السجيني يطالب الحكومة باستغلال أزمة كورونا ووضع خطة للتخلص من القمامة

03:35 م الثلاثاء 31 مارس 2020
السجيني يطالب الحكومة باستغلال أزمة كورونا ووضع خطة للتخلص من القمامة

المهندس أحمد السجيني

كتب- أحمد علي:

دعا المهندس أحمد السجيني، كلا من وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، لاستغلال أزمة فيروس كورونا، والعمل معا على وضع خطة جادة للتعجيل برفع التراكمات التاريخية من بؤر مقالب القمامة سواء العمومية أو العشوائية في عموم المحافظات والوحدات المحلية.

وقال "السجيني"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "من المعلوم لدى المتخصصين أن النسب الغالبة من المخلفات البلدية تأتى من خلال المحال العامة والتجارية بأنواعها وجمعات الأسواق بأنواعها والمراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة والمولات الكبيرة والفنادق بأنواعها، وبالتالي كل تلك الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية والسياحة هي في حالة شبه غلق عام سواء بحكم الحظر".

وتابع السجيني: أعمال الرفع لا يوجد بها اختلاط بشري لأنها تعتمد على الميكنة الثقيلة والمتوسطة، هذا الطرح يأتي من ضمن حزم من الأفكار والخطط التي يجب علينا جميعا طرحها تحت عنوان "تحويل المحنة إلى منح وعطايا فى كل قطاع"، والقصد هو استغلال فترة الحظر من ناحية، والتصلب الخدمي والمروري من ناحية أخرى في تعديل الجداول الزمنية لكثير من الخطط التنفيذية للمشروعات والصيانات الميدانية قليلة الكثافة الميدانية.

أحمد السجيني أزمة كورونا مقالب القمامة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

البابا تواضروس يوجه رسالة للشباب في جميع أنحاء العالم بشأن فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظتان في مصر فقط بدون كورونا.. ما هما؟