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طلب إحاطة لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة من كورونا

03:32 م الثلاثاء 31 مارس 2020
طلب إحاطة لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة من كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا.

وقالت "الشبراوي"، في طلبها،اليوم الثلاثاء، إن الجميع يعيش كابوسا غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير.

وتابعت: "لاشك أن الدولة لم تدخر جهدًا، واستعدت لجائحة الفيروس مبكرًا، متخذة كافة التدابير الصحية، والقرارات الصائبة، باعتراف منظمة الصحة العالمية، هذه الإجراءات الاحترازية، مصحوبة بتحذيرات صارخة، بضرورة جلوس الناس في منازلهم، وعدم الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى".

وشددت "عضو مجلس النواب"، على ضرورة مطالبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة بوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة، والصرف الصحي في الشوارع، ومنحهم قفازات وكمامات بأعداد كافية، بجانب المعقمات لحمايتهم من العدوى.

مجلس النواب عمال النظافة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا منى الشبراوي

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