"السلع التموينية" تعلن مناقصة توريد زيت خام لصالح "القابضة للصناعات الغذائية"

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن مناقصة محدودة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠- ٢٠١٩؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ونوهت الهيئة العامة للسلع التموينية بأن التوريد سيكون بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا و٢٠٠٠ طن زيت عباد، وأن يتم التسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ مايو ٢٠٢٠.

وأشارت الهيئة إلى أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠، الساعة الحادية عشرة صباحًا، معقبةً بأن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.