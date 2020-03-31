الفرنسيون والإيطاليون الأكثر.. مصادر: 63 أجنبياً أصيبوا بكورونا في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن 63 أجنبياً أصيبوا بفيروس كورونا خلال تواجدهم في مصر، حتى اليوم الثلاثاء.

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن أغلب الإصابات بين الأجانب لجنيسات فرنسية وإيطالية، ثم الألمان، فضلًا عن تسجيل حالة لشخص هندي وأخرى لمغربي.

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