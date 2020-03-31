القاهرة في المقدمة.. مصادر تكشف عن أكثر المحافظات إصابة بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت مصادر بوزارة الصحة، عن أكثر المحافظات التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، حتى الآن.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة، إذ سجلت 119 إصابة، وتأتي الإسكندرية في المرتبة الثانية بـ 82 حالة، ثم دمياط بـ 72 حالة، والبحر الأحمر بـ 59 حالة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن محافظة بورسعيد التي يطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل سجلت 18 إصابة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء، لم تسجلا أي إصابات حتى الآن.

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

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