محافظتان في مصر فقط بدون كورونا.. ما هما؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتين فقط.

وقال المصدران في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن المحافظتين هما "الوادي الجديد وشمال سيناء".

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

وتعمل وزارة الصحة على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد.

ويجري التنبيه على السكان بعدم مغادرة منازلهم مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز، كإجراء احترازي للحفاظ عليهم.

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