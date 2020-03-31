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ببرنامج زووم.. "العصار" و "المشاط" يجتمعان ويبحثان التعاون المشترك

11:47 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ببرنامج زووم.. "العصار" و "المشاط" يجتمعان ويبحثان التعاون المشترك

الدكتور محمد سعيد العصار وزيرالدولة للإنتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، إن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك، وذلك عن طريق تقنية برنامج "زووم".

وجرى مناقشة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بجميع مراحله بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض الوزيران آخر المفاوضات مع الجانب الصيني لإنشاء المجمع الصناعي، في إطار التعاون بين الوزارتين في دعم الطاقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنويع مصادر الطاقة، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة ، وأكد الوزيران على حرصهما على التفاوض مع الجانب الصيني، بما يحقق أقصى إستفادة للجانب المصري فى إطار برنامج الحكومة.

وأوضح "العصار" أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة في مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.

كما ناقش "العصار" و "المشاط" خلال الإجتماع تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع لوزارة التعاون الدولي لتعويض مصابي تفجيرات الألغام.

من جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن ثقتها في التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لما تمتلكه الوزارة من مقومات تكنولوجية وعمالة بشرية مدربة على مستوي عال يساعد علي نجاح التعاون مع الشركات الصينية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران علي تشكيل لجنة من الوزارتين تكون منوطة بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

محمد سعيد العصار رانيا المشاط برنامج زووم إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

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