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"طاقة النواب" تطالب "الكهرباء" بإلغاء فواتير الشريحتين الأولى والثانية

11:21 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
"طاقة النواب" تطالب "الكهرباء" بإلغاء فواتير الشريحتين الأولى والثانية

النائب طلعت السويدي

كتب- أحمد علي:

طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأجيل تحصيل الفواتير الكهربائية المستحقة على المواطنين من اصحاب الشرائح مابعد الثانية وإلغاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا على الشريحتين الأولى والثانية لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وقال "السويدي" فى بيان له اليوم، إن الإلغاء لأصحاب فواتير الكهرباء للشريحتين الاولى والثانية، من البسطاء والفقراء لن يحملا الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة خاصة مع انخفاض سعر برميل البترول الذي وصل إلى ٢٠ دولار.

وطالب رئيس لجنة الطاقة، من الدكتور وزير الكهرباء إصدار تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء خاصة أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبًا إلى جنب لتجاوز الأزمة.

طلعت السويدي إلغاء فواتير الكهرباء مجلس النواب محمد شاكر فيروس كورونا

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