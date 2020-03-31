الصحة: تخصيص خطين ساخنين لتقديم الدعم النفسي للمواطنين بشأن كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خطين ساخنين للأمانة العامة للصحة النفسية (8880700- 080)، و (0220816831)؛ لتقديم الدعم النفسي للمواطنين المتواجدين بالمنازل خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تدريب 150 متخصصا في الصحة النفسية عبر وسائل الإنترنت للتواصل عن بعد على تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وأهالي المصابين والفريق العلاجي في مستشفيات العزل وباقي فئات المجتمع وذلك خلال اليومين السابقين، مشيرة إلى قيام الأمانة العامة للصحة النفسية بدعوة جميع المتخصصين في الصحة النفسية والمبادرات المجتمعية وأقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية لحضور التدريب عن بعد، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.

وأوضحت، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تلقت منذ إعلانها يوم السبت الماضي عن هذه الدورات التدريبية 1500 طلب من أفراد وجهات تهتم بالدعم النفسى أثناء الأزمات منهم (أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين إجتماعيين وتمريض)، وجاري تقديم التدريبات لهم عبروسائل الانترنت للتواصل عن بعد، موضحة أن التدريبات تتضمن مهارات وتقنيات علاجية تستخدم فى وقت الحوادث الكبرى، كما قام بالتدريب بعض الخبراء الأجانب والمصريين.