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وزير الإسكان يستعرض خطة تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

10:57 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
وزير الإسكان يستعرض خطة تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض خطة تطوير ورفع كفاءة أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة تركيب العدادات الكودية، والعدادات مُسبقة الدفع.

وأكد الجزار، ضرورة تحسين نظم إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، والوصول لأعلى كفاءة مُمكنة، ووضع خطط لتدريب وتأهيل العنصر البشرى، وإعداد الكوادر المُدربة لإدارة وتشغيل المنظومة بأعلى جودة ممكنة.

وكلَّف الوزير بوضع خطة زمنية قصيرة لاستبدال العدادات التالفة لدى المشتركين، وتركيب العدادات الكودية، والعدادات مُسبقة الدفع، وتحصيل مستحقات الشركات لدى المستهلكين، ومحاسبة المواطن على قيمة استهلاكه الفعلى.

كما وجه وزير الإسكان بتوحيد منظومة إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وقيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى بتقديم عروض تنافسية، لتشغيل المحطات بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على توجيه الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشكل جيد، لتحسين كفاءة المنظومة، والصيانة الدورية للمحطات والشبكات لإطالة عمرها واستدامة مستويات التشغيل بأعلى كفاءة ممكنة، من أجل الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها فى هذا القطاع، موجهاً بالتوسع فى مد خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية التى تقع بالقرب من محطات صرف صحى، بها طاقة استيعابية لتلك الأماكن، وهو الأمر الذى سيرفع من نسب تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية فى وقت قصير.

عاصم الجزار تطوير قطاع مياه الشرب الصرف الصحي تركيب العدادات الكودية

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