شعراوي: تأجيل أقساط صندوق "التنمية المحلية" 3 شهور و"مشروعك" 6 أشهر

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتبارًا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020، للتيسير على المقترضين وفِي حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الشأن.

وقال وزير التنمية، إنه في إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية في هذا الشأن.

وأضاف "شعراوي"، أن الوزارة أرسلت بعض تلك القرارات ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الإئتمانية)، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ٦ أشهر، وتلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة "مشروعك" بما يعني أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ٦ أشهر .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في المبادرة بمجرد صدورها.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن مبادرة "مشروعك" نجحت خلال شهر مارس الجاري في تنفيذ 2023 مشروعاً متنوعاً بقروض بلغت 320 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتشجيع الشباب على التقدم لمشروعك، وتوفير آليات جاذبة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع نوعيات المشروعات وتبني وطرح المبادرات الجادة لتشجيع الشباب في إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار الوزير الى أن "مشروعك" ساهم حتى الآن في تنفيذ 141 ألفاً و634 مشروعاً في جميع المحافظات بقروض تبلغ 13,3 مليار جنيه وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 751 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج مما يترتب عليه زيادة فرص العمل لأبناء المحافظات خاصة وأن مشروعك ساهم في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عملية التنمية بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن دور الوزارة لا يقتصر على التمويل وتقديم القروض ولكن تسهيل الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الخاصة بالشباب، مضيفاً أن (مشروعك) يمثل خطوة جيدة وطوق نجاة للشباب الذين يبحثون عن تحقيق أحلامهم وليس لديهم أى عمل أو مورد دخل ويعتبر خطوة عملية على أرض الواقع في تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث المرونة في الإجراءات وتقديم القروض بفائدة تبدأ من الـ5% وخدمات أفضل للشباب والمرأة المعيلة.

وشدد اللواء شعراوي، على القائمين على إدارة (مشروعك) بضرورة نشر نماذج المشروعات التي تمثل قصص نجاح في مختلف المحافظات موضحاً أن التقرير الأخير لمشروعك أشار إلى أن محافظة المنيا نفذت ما يقرب من 17 ألف مشروع بقروض تجاوزت 1,5 مليار جنيه، ونفذت محافظة البحيرة 14 ألفاً و864 مشروعاً بقروض مليار و23 مليون جنيه وسوهاج 14 ألف و558 مشروعاً بقروض حوالى 1,4 مليار جنيه والدقهلية أكثر من 12 ألف مشروع بقروض مليار و49 مليون جنيه والشرقية 11 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه.