التشيك تسجل 184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

براغ - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الثلاثاء تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليتجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 3000 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3001 حالة حتى نهاية أمس الاثنين، مع 23 حالة وفاة، بينما تعافى 25 شخصا.

وسجل البلد الذي أجرى أكثر من 43 ألف اختبار، ويقوم بتكثيف الاختبارات اليومية، أكبر عدد من الإصابات بين دول أوروبا الوسطى، ولكن أقل بكثير من الدول الغربية الكبرى، مثل ألمانيا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك، كان قد أعلن - في وقت سابق - أن دواء "Plaquenil"، من المحتمل أن يساعد في مكافحة "كوفيد-19"، لافتا إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول، وتفادي "عدم القدرة على الوصول إليه".