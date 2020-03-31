رسالة ممثل "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا.. تتصدر الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وتأكيدات منظمة الصحة العالمية أن مصر لديها نظام ترصد قوي تعامل مع فيروس كورونا المستجد باحترافية، فضلا عن إلقاء الضوء على عدد من قضايا الشأن المحلي.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيدات الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن مصر لديها نظام ترصد قوي تعامل مع فيروس كورونا في البلاد باحترافيه، فضلا عن إجراءات الكشف المبكر وفحص المخالطين والعزل.. مطالبا المصريين بضرورة التزام بجميع التعليمات الوقائية والاحترازية والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها وذلك منعا لتفشي وباء كوفيد- 19.

ونقلت (الأهرام) عن جبور قوله إن الأمور تحت السيطرة في مصر.. والأوضاع غير مغلقة في معدل الإصابات والوفيات وأن نسب الشفاء مرتفعة.. مضيفا: "أن بعثة المنظمة ضمت فريقا من الخبراء زاروا أماكن مختلفة بمصر بهدف فهم الوضع الراهن واستعراض أنشطه الاستجابة الحالية وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء وتحديد مواطن القوه والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.. موجها الشكر للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين بالمجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة إذ يبذلون قصارى جهودهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات".

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على توجيه الرئيس السيسي للأجهزة المعنية ببذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحة السلع في مختلف محافظات الجمهورية من خلال جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توافر مختلف السلع للمواطنين خاصه مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن" الاجتماع تناول متابعه الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم يترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشه المواطنين من خلال مبادرات فعاله تسهم في الارتقاء بجوده الخدمات العامة وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ونقلت الصحيفة عن معيط قوله إن "إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه.. بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبه 11.3% لصرف العلاوات الدورية بنسبه 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12 % من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمه 2.25 مليار جنيه.

فيما سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على خطة الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا والتي تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهه تلك الأزمة، فضلا عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية واتخاذها تدابير احترازيه في موازنة العام المالي 2020/2021 بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعات والصادرات وسوق المال بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهه الأزمة.

أما صحيفة (الأخبار) فألقت الضوء على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي داخل عدد من المدارس، بالإضافة إلى السنترالات تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور والانتهاء من التسليم قبل الامتحان التجريبي الذي ينطلق 5 أبريل.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد استمرارية وتواصل كل الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة وذلك مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافه المواقع والكيانات التابعة للوزارة، فضلا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي.

ولفتت صحيفة (الجمهورية) إلى أن شركة (مصر للطيران) ستنتهي اليوم من إجلاء ما يقرب من 2000 مصري من العالقين بالكويت في إطار الجسر الجوي الذي نظمته بواقع 6 رحلات منتظمة بدأت الأربعاء الماضي بمعدل رحلة يوميا عقب قرار الحكومة بتعليق حركه الطيران في كافه المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن مطار القاهرة استقبل أمس الرحلة الخامسة القادمة من الكويت وعلى متنها 350 راكبا ليصل عدد العالقين الذين نقلتهم مصر للطيران حتى أمس 1562 عالقا بالتنسيق مع القنصلية المصرية لدي الكويت.

فيما أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد وزير النقل المهندس كامل الوزير على سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأوتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد لضمان دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير تأكيده ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحا وتسيير آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال.

وعلى الصعيد الاقتصادي ، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أسعار النفط العالمية والتي شهدت تراجعا حادا لتهوى إلى أدنى مستوياتها في نحو 17 عاما في ظل الشلل الذي أصاب حركه أكبر الاقتصادات العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا متسببا في اختلال ميزان العرض والطلب العالمي.

وذكرت الصحيفة أن سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو هبط بنسبة 5% مسجلا 20.33 دولار للبرميل.. فيما تعاني أسواق المعدن الأسود من تدني معدلات الطلب العالمية على الخام بسبب تعطل النشاط الاقتصادي والتجاري حول العالم بالتزامن مع توقف حركه السفر والنقل والذي يأتي ضمن مساعي الدول الرامية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

عالميا.. نقلت صحيفة (الأخبار) إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو (70 عاما) دخل هو والمقربون منه في الحكومة إلى الحجر الصحي امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص على أن يستمر بقاؤهم في الحجر لحين صدور نتائج الفحص لتحديد ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء بعد ساعات من إعلان إصابة مستشار نتنياهو بالفيروس.. لكن المؤشرات الأولية تظهر أنها لم تشكل مصدرا محتملا لإصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعدوى.

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