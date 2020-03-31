شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس الـ 3 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الثلاثة أيام المقبلة، من الثلاثاء 31 مارس إلى الخميس 2 إبريل 2020 على مختلف مناطق الجمهورية.

الثلاثاء

ويسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المناطق، مع وجود شبورة صباحا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى 29 18

الوجه البحري 29 18

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 20

شمال الصعيد 33 19

جنوب الصعيد 37 21​

الأربعاء

ويسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المناطق، مع وجود شبورة صباحا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة الكبرى 24 16

الوجه البحري 24 15

السواحل الشمالية الغربية 21 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 20

شمال الصعيد 26 17

جنوب الصعيد 32 21

الخميس

ويسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المناطق، مع وجود شبورة صباحا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى 25 14

الوجه البحري 25 14

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 19

شمال الصعيد 27 15

جنوب الصعيد 33 22​