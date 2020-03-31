حدث ليلًا| ذروة تفشي "كورونا".. وشركة عملاقة في مهمة إنتاج "مليار لقاح"

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

طبيب فيروسات بجامعة صينية: مصر مقبلة على أخطر 3 أسابيع لـ "كورونا"

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن مصر لم تعبر مرحلة الخطر في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، لافتًا إلى أن الأسابيع الثلاثة المقبلة هي الأشد خطرًا.

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شركة أدوية عملاقة تعمل على إنتاج "مليار جرعة" من لقاح كورونا

تعاقدت الحكومة الأميركية مع شركة "جونسون آند جونسون" العملاقة لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بمقتضى عقد قيمته 456 مليون دولار.

وتعمل الشركة حاليا على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية الـ125، بهدف محدد هو إنتاج "مليار جرعة" من لقاح لفيروس كورونا، علما بأن تلك الدراسات قد بدأت بالفعل منذ يناير الماضي، وبرز خلالها واحدا من لقاحاتها المرشحة للنجاح بمواجهة كورونا.

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"عزل نفسه ذاتيا".. مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن الطبيب اللواح

كشفت مصادر بوزارة الصحة، تفاصيل جديدة عن الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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عبد الغفار: طورنا جهاز التنفس الصناعي ليستخدمه أكثر من مريض في نفس الوقت

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مراكز البحث العلمي المصرية طورت جهاز التنفس الصناعي ليستطيع أكثر من شخص استخدامه في نفس الوقت بعد إدخال تعديلات.

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توقفت عضلة قلبها.. متحدث الصحة يوضح حقيقة وفاة شابة بـ"كورونا"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة شابة ثلاثينية بسبب إصابتها بفيروس كورونا غير صحيحة، بل أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في توقف عضلة القلب.

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والدة أول طفل مصري متعافٍ من كورونا تكشف كواليس الإصابة والعلاج

قالت مها، والدة الطفل آدم، أول طفل مصري متعافٍ من فيروس كورونا، إن زوجها كان يعمل على متن الباخرة السياحية بالأقصر، وبعد ظهور الأعراض عليه من سعال شديد وخمول وصداع والتهاب رأس شديد في الجسد تشكك في الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن التحاليل أثبتت إصابة زوجها بالفيروس، وبعدها تم عزل الأسرة في المنزل، وأخذ عينات من كل أفراد الأسرة.

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لن نلغي أجزاء من المناهج.. التعليم العالي: قد نضطر لترحيل الامتحانات لنهاية العام

قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا عودة للدراسة حتى نطمئن علي صحة الطلاب، موكدًا أن ما يتردد حول إلغاء الامتحانات التيرم الثاني شائعات غير حقيقية لن نرد عليها.

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وزير الأوقاف: الحفاظ على النفس والالتزام بالإجراءات الوقائية "واجب وطني وديني"

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، إن الحفاظ على النفس البشرية للذات أو للغير أحد أهم المقاصد الشرعية، والأخذ بما يحقق ذلك شرعي، والتهاون فيما يعرضها للهلاك إثم ومعصية.

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"البيئة": إجراءات مكثَّفة للتخلص من المخلفات الصلبة بـ4 محافظات لمواجهة "كورونا"

نفَّذت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها، اليوم الإثنين، عددًا من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، وذلك في المحافظات الأربع التي يعمل بها البرنامج (كفرالشيخ، أسيوط، قنا، الغربية).

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وزيرة الصحة: أتوقع السيطرة على فيروس كورونا بعد 3 أسابيع

توقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بعد 3 أسابيع، وهو ما سينعكس على الوضع في مصر مع استمرار إجراءات التقصي والعزل والتزام المواطنين في سلوكياتهم.

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​​السياحة: حقوق ومستحقات العاملين بالقطاع محفوظة وتصرف بصفة منتظمة

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) على القطاع السياحي.

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​خالية من كورونا.. "الزراعة": فحص 3 آلاف عينة مواد غذائية وحيوانات مستوردة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معامل معهد صحة الحيوان فحصت 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير حتى 30 مارس 2020.

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​​​طلب إحاطة في البرلمان بشأن تسريح العاملين بالمدارس الخاصة

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوى تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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"لن يحتاجوا لغرف عناية".. "فورمولا وان" تطور جهازًا لمواجهة تفشي كورونا (صور)

نجح فريق "فورمولا 1"، التابع لشركة مرسيدس، بالتعاون مع علماء وأكاديميين من جامعة لندن، في تطوير جهاز يساعد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التنفس، لمواجهة النقص الشديد الذي تعانيه بعض الدول في أجهزة التنفس الصناعي مع تزايد انتشار وباء كورونا.

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"سنهزم الفيروس وأيام حاسمة".. ترامب يبشر بنهاية كورونا في أمريكا

رغم تخطي الولايات المتحدة معدلات قياسية في عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعبه أخبار مبشرة، بالتصديق على عقار لعلاج مصابي الفيروس، والتأكيد على انتصار واشنطن على كورونا.

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الصحة العالمية: تفشي كورونا في أوروبا ربما يقترب من الذروة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن هناك علامات على بعض الاستقرار في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد –19) في أوروبا، حيث أن إيطاليا، وهي أكثر الدول تضررًا في المنطقة، سجلت أقل عدد من الحالات الجديدة خلال أسبوعين تقريبًا.

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نيويورك تحول مستشفياتها إلى مواقع للعناية المركزة لعلاج مصابي كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الاثنين، أن مدينة نيويورك تعيد تنظيم منظومة المستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال تحويل بعضها أو جلها إلى مواقع للعناية المركزة لاستقبال الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي يجري فيه نقل مصابين آخرين إلى مرافق مؤقتة.

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​لو استمر الوباء حتى رمضان.. الإفتاء توضح حكم الصيام وقت "كورونا"

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول حكم الصيام في رمضان لو استمرت جائحة كورونا حتى الشهر الكريم، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة والجيزة

شهدت مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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بعد اليوم الأسوأ.. أميركا تدخل حرب كورونا بـ 3 آلاف وفاة

تجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، ليكون أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس بواقع 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، وأكثر من 160 ألف إصابة مسجلة.

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