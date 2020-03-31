وزير الأوقاف: الحفاظ على النفس والالتزام بالإجراءات الوقائية "واجب وطني وديني"

القاهرة - (أ ش أ)

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، إن الحفاظ على النفس البشرية للذات أو للغير أحد أهم المقاصد الشرعية، والأخذ بما يحقق ذلك شرعي، والتهاون فيما يعرضها للهلاك إثم ومعصية.

وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم - ضرورة أخذ رأي أهل الاختصاص في كل أساليب الوقاية، واعتبار ذلك واجب الوقت، والنصيحة في ذلك واجبة، والتوعية بمخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه رسالة دعوية ووطنية، فإنقاذ الأنفس من الهلاك يدخل في صميم الفهم المستنير لمقاصد الأديان وعمل الدعاة المستنيرين والوطنيين المخلصين.

وأضاف "يجب أن ندرك جميعا أن الوقاية حتى الآن هي العلاج الوحيد لمنع انتشار هذا الوباء، وأن تجنب أي شخص للإصابة به إضافة إلى حفاظه على نفسه هو عمل يثاب عليه إذا صدقت نيته في الامتثال لمقاصد الشرع ودفع الأذى عن نفسه وعن الآخرين".

وأوضح أنه إذا كان الإسلام قد حرم قتل الإنسان نفسه أو غيره وتوعد من يقتل نفسه أو غيره بالعذاب الأليم فإنه قد وعد من يعمل على إحياء النفس بالحفاظ عليها من مخاطر الهلاك بالأجر والثواب العظيم، حيث يقول الحق سبحانه : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " .​