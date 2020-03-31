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عبد الغفار: "بحوث البترول" تنتج ألف طن يوميا معقمات ومطهرات لمواجهة كورونا

03:19 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
عبد الغفار: "بحوث البترول" تنتج ألف طن يوميا معقمات ومطهرات لمواجهة كورونا

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب - محمود علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مراكز البحث العلمي تعمل على إيجاد حلول للخروج من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار، خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية فضائية "ON-E"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن مركز بحوث البترول يتنج يوميا ألف طن من المعقمات والمطهرات لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي أن غرف في الجامعات المصرية تنتج يوميا ما يقرب من ألف كمامة من أقمشة المستلزمات الوقائية من مصانع النسيج للإسهام في حل أزمة المستلزمات الوقائية والكمامات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي خالد أبو بكر معقمات

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