​بارد ليلًا ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء (بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا مائل البرودة ليلًا، والرياح نشيطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف نهارًا بارد ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أما الرياح ستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 26

دمنهور 18 24

الإسكندرية 18 22

بلطيم 17 23

مطروح 16 21

السلوم 16 22

سيوة 17 23

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 30

رفح 19 29

رأس سدر 18 28

نخل 13 28

نويبع 18 28

طابا 17 27

كاترين 11 26

الطور 18 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 19 29

مرسى علم 20 29

الفيوم 20 29

بنى سويف 19 30

المنيا 18 30

أسيوط 18 31

سوهاج 17 33

قنا 19 35

الأقصر 20 36

أسوان 20 37

أبو سمبل 20 36

الوادي الجديد 19 36

شلاتين 22 32

أبو رماد 18 31

حلايب 21 29

رأس حدربة 19 28

​