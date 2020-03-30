"آليات تسجيل والتوثيق".. ضمن سلسلة محاضرات للآثار عبر فيسبوك
كتب- محمد عاطف:
تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بوزارة السياحة والآثار، سلسلة من المحاضرات بعنوان "آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الأثرية" عبر شبكة الإنترنت.
وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك المحاضرات ستلقيها مروة عبدالرازق مدير قسم التسجيل والتوثيق بالمتحف المصري بالتحرير، من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الخبر التالى:بالصور- بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وجامعة بنها
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
656
عدد المصابين
-
150
عدد المتعافين
-
41
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
753367
عدد المصابين
-
158783
عدد المتعافين
-
36273
عدد الوفيات
إعلان