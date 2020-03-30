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​"آليات تسجيل والتوثيق".. ضمن سلسلة محاضرات للآثار عبر فيسبوك

11:53 م الإثنين 30 مارس 2020
​"آليات تسجيل والتوثيق".. ضمن سلسلة محاضرات للآثار عبر فيسبوك

المتحف المصري

كتب- محمد عاطف:

تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بوزارة السياحة والآثار، سلسلة من المحاضرات بعنوان "آليات تسجيل وتوثيق المجموعات الأثرية" عبر شبكة الإنترنت.

وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن تلك المحاضرات ستلقيها مروة عبدالرازق مدير قسم التسجيل والتوثيق بالمتحف المصري بالتحرير، من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

المتحف المصري وزارة السياحة الإجراءات الوقائية إحنا أقوى من كورونا

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