سبب أزمة بين الوزير والإبراشي.. ماذا نعرف عن فيديو ازدحام المترو؟
إعداد- (مصراوي):
تسبب فيديو أذاعه الإعلامي وائل الإبراشي، في مشادة كلامية بينه وبين وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أمس الأحد، على شاشة التلفزيون المصري.
وهاجم وزير النقل الإبراشي بسبب الفيديو، وقال إن اللقطات المصورة قديمة تعود ليوم الأربعاء 25 مارس، أول أيام فرض حظر التجوال، ما ترتب عليه حالة الازدحام.
وطالب الوزير، الإعلاميين بتحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الموثوقة.
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