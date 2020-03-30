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بيان عاجل في البرلمان لمعاملة الأطقم الطبية كشهداء العمليات الحربية

07:09 م الإثنين 30 مارس 2020
بيان عاجل في البرلمان لمعاملة الأطقم الطبية كشهداء العمليات الحربية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائى لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

وأكد "الحريري" في بيام اليوم الاثنين، بأن الشعب المصري استيقظ على نبأ وفاة أول طبيب مصري، كان يعمل ضمن جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "هذا الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يؤديه كل أفراد الطاقم الطبي حفاظًا على أرواح المصريين وعلى مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقًا على الدور العظيم الذي يقوم به أفراد وضباط وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب الأسود داخل مصر وعلى حدودها".

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