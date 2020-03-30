قرار جديد من "السياحة" بشأن إغلاق المطاعم وتعليق الفعاليات والحفلات

كتب- محمد عاطف:

قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار إغلاق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وجميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، حتى 15 أبريل 2020.

وذلك ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، (Covid 19).

وخلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة، أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات التي تتضمن وجود مجموعة كبيرة من المواطنين.

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