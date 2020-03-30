مطالب برلمانية باستثناء محصولين من قرار وقف تصدير البقوليات

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، تأييده لقرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أهمية هذا القرار في ضوء الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب "مرشد"، في بيان اليوم الاثنين، من الوزيرة إصدار قرار فوري باستثناء محصولي الفول السوداني والفاصوليا البيضاء من هذا القرار خاصة أنهما ليست من المحاصيل الأساسية للبقوليات التي يعتمد عليها الشعب المصري، موكدًا أنه على سبيل المثال فأن مصر تنتج من محصول الفاصوليا حوالي 180 ألف طن سنويًا والاستهلاك المحلي لايتجاوز 2% فقط أي حوالي 3600 طن فقط وبالتالي فالفاصوليا البيضاء ليست وجبة أساسية والعائد السنوي من تصديرها للخارج يصل إلى 250 مليون دولار.

وقال إن وقف تصدير هذا المحصول سيعود بنتائج سلبية على المزارعين والمصدرين، إضافة إلى خروج مصر من قائمة المصدرين لمحصول الفاصوليا البيضاء، مؤكدًا أن قرار الوزيرة بعد استثناء الفول السوداني والفاصوليا البيضاء منه يسهم بشكل إيجابى في توفير احتياجات المواطنين من السل.

وطالب النائب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة باستعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتوفير جميع الاحتياجات والسلع الرمضانية للمواطنين.

وناشد "مرشد"، جميع المصريين الالتزام التام بجميع التعليمات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها تطبيق العزل المنزلي خلال هذه الأيام الحاسمة.