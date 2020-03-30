​رئيس الوزراء يتابع تداعيات فيروس "كورونا" على قطاعي السياحة والطيران

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

واستعرض وزير السياحة والآثار موقف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمبانى السياحية، والفنادق المختلفة، والتي تتم حاليًا، وكذا الجهود المبذولة لتخفيف تداعيات ظهور فيروس كورونا على هذا القطاع المهم.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعاملت بكفاءة عالية مع السياح الموجودين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا اليوم من السفير الألماني بالقاهرة، نقل خلاله شكر الحكومة الألمانية لمصر، على الرعاية الفائقة التي تلقاها السياح الألمان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التي تعاملت مع سائحيها، خاصة بعد أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ قرار تعليق الطيران، مشيرًا إلى أن التعامل الراقى من الحكومة المصرية مع السياح يعد خير دعاية وترويج للسياحة في مصر، بعد زوال مشكلة فيروس كورونا.

كما شرح وزير الطيران المدني الموقف المالي للوزارة حاليًا، والخسائر المتوقعة خلال هذه الفترة، وخطة نقل الشحن ونقل البضائع، التي تتم حاليًا من خلال أسطول الطيران، والجهود التي تنفذها الوزارة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت التابعة لها.​