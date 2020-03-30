​وزارة القوى العاملة تتابع مستحقات مصري توفى في الأردن

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفى "صفوت عيسى إبراهيم عيسى"، فضلًا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري بمنطقة البلقاء، كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقاته.

وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد، أنه نظرًا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، تواصل المكتب مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرًا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، وتم إنهاء إجراءات دفن المتوفى في مقابر سحاب بالأردن.

وأضاف المستشار العمالي أنه تواصل فوريًا مع أسرة المتوفى، وأخيه المواطن أحمد عيسى إبراهيم عيسى، ويقيم بالأردن، حيث تم تقديم التعازي نيابة عن وزير القوى العاملة وأسرة الوزارة والقنصل العام بالأردن وأسرة القنصلية، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة مستحقات المواطن المتوفي فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالأردن للعمل.​