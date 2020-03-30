"صفر إصابات".. "الزراعة" تعلن السيطرة على مرض الحمى القلاعية في مصر

كتب- أحمد مسعد:

تلقَّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد السيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر، بعد انتهاء فصل الشتاء الذي يُعتبر موسمًا لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية؛ وعلى رأسها مرض الحُمى القلاعية، من خلال تكثيف أعمال التحصين وَفقًا لبرنامج الحملات القومية، والذي يأتي من خلال تطبيق الاستراتيجية للسيطرة واحتواء الأمراض، والتي بدأت في ٢٠١٨ بتكثيف التحصين في ٢٧ محافظة في نفس التوقيت من خلال اللجان البيطرية الثابتة والمتحركة من بيت إلى بيت، بالإضافة إلى التحصين حول أية بؤر تظهر؛ مما أدّى إلى عدم ظهور أية إصابات خلال فصل الشتاء الماضي".

وتابع محمود بأن الإجرءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع دخول مرض حُمى الوادي المتصدع أتت ثمارها بـ"صفر إصابات" في مصر، بالمقارنة ببعض دول الجوار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن عمليات تحصين مزارع حضانات الطيور تعتبر المصدر الرئيسي لطيور التربية المنزلية بالقرى ضد إنفلونزا الطيور مجانًا، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وكيفية الذبح الآمن للطيور.. كل ذلك أسهم في عدم ظهور أية إصابات بشرية بالمرض خلال عام 2019 وحتى الآن.

واستطرد محمود: "إن وزير الزراعة أشاد بالجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها من الأمراض، وكذلك المساهمة في تطهير المنشآت والدواوين العامة؛ لتقليل الحمل الفيروسى لمرض (كورونا) المستجد بكل محافظات الجمهورية".

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بتحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال عام 2019.