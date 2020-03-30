"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن 7 مناطق نظرا لكسر مفاجئ بأحد الخطوط
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه القاهرة، عن قطع الخدمة في عدد ممن المناطق، شمل ( العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريوميف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة الماظة، قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري).
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرا لحدوث كسر مفاجئ اليوم الاثنين بخط المياه قطر 900 ملى بشارع بن الحكم بمنطقة المطرية بسبب أعمال الحفر للكباري بالمنطقة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
737929
عدد المصابين
-
151176
عدد المتعافين
-
35018
عدد الوفيات
إعلان