طبيب فيروسات بجامعة شانتو الصينية: عودة كورونا للمتعافين مرة أخرى أمر مرعب
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، والباحث بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن عودة الفيروس للظهور من جديد لدى الأشخاص المتعافين أمر مرعب.
وأضاف عطية، في حوار، لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "اتفاجئت بالإعلان عن تسجبل 14% من الحالات المتعافية في أكثر من 3 مقاطعات في الصين وهذا سبب غير مفهوم".
وتابع أستاذ مساعد الفيروسات الطبية وأمراض الدم والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين: "لماذا يعود الفيروس من جديد؟ هل يلجأ للخمول والاختباء ومن ثم مهاجمة الرئة من جديد؟ أم أن الجهاز المناعي لم ينتج الأجسام المضادة للفيروس؟، أرى أن هذا الأمر مرعب".
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