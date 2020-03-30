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مؤسسة ساويرس للتنمية تتكفل بـ٦٠ ألف أسرة

01:24 م الإثنين 30 مارس 2020
مؤسسة ساويرس للتنمية تتكفل بـ٦٠ ألف أسرة

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

كتب- محمد نصار:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن تكفلها برعاية ٦٠ ألف أسرة.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها بموقع تويتر: "نقبل تحدي بنك إسكندرية‫ ونتكفل‬ بدعم ورعاية ٦٠ ألف أسرة مصرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وندعو مؤسسة دروسوس لدخول التحدي‫".​

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مؤسسة ساويرس للتنمية مؤسسة دروسوس بنك الطعام المصري بنك إسكندرية دعم الاسر المصرية

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