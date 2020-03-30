مؤسسة ساويرس للتنمية تتكفل بـ٦٠ ألف أسرة
01:24 م الإثنين 30 مارس 2020
كتب- محمد نصار:
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن تكفلها برعاية ٦٠ ألف أسرة.
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها بموقع تويتر: "نقبل تحدي بنك إسكندرية ونتكفل بدعم ورعاية ٦٠ ألف أسرة مصرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وندعو مؤسسة دروسوس لدخول التحدي".
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