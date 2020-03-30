الإعلاميين تنعى المخرج الكبير علي غيث
كتب- مصطفى علي:
نعى مجلس نقابة الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور طارق سعده المخرج الكبير علي غيث المدير العام السابق للبرامج الثقافية بالقناة الأولى.
وقال سعدة: فقدنا مخرجا مبدعا وشخصا خلوقا مهذبا أحب ماسبيرو وغار عليه وأخلص في عمله طيلة حياته.
وقالت النقابة: رحم الله المبدع الخلوق علي غيث وألهمنا وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه لراجعون.
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