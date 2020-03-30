زيادة بدل المهن الطبية ومواجهة فيروس كورونا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود مؤسسات الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

كما أبرزت صحف "الأهرام" والأخبار" والجمهورية" قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإعرابه عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس وجه بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع كذلك الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

وأكد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.

كما أبرزت الصحف قرار البنك المركزي بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وذلك لفترة مؤقتة؛ وإشارته إلى أن ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

ولفتت الصحف إلى قرار البنك المركزي كذلك بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، وتأكيد حرصه على سلامة كافة المواطنين، ودعوته الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.

وتناولت الصحف جهود القوات المسلحة في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أبرزت دفع القوات المسلحة بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المبانى من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها بإعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة .

وأبرزت الصحف إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكل من ميدان العتبة وحى الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومى وميدان وجراج الأوبرا وشارعى عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وأوضحت أنه تم تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية .

وفي إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ألقت الصحف الضوء على تصريحات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بأن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة وصل إلى نحو مليون و200 ألف عامل .

وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل بياناتهم.مشيرا إلى أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها ، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وعلى الصعيد الدولي، اهتمت الصحف بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعطائه الضوء الأخضر لشركات التكنولوجيا والسيارات الكبرى للمساعدة في تعزيز إنتاج أجهزة التنفس الصناعي، وذلك في إطار التحرك الدولي للتعامل مع تفشي وباء كورونا..كما أعلن الرئيس الأمريكي فرض قيود قوية على السفر بولاية نيويورك وأجزاء من ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت المحيطتين، متراجعا بذلك عن مقترح إغلاق المنطقة بالكامل.