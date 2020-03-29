فيديو الازدحام قديم.. أول تعليق من النقل على مشادة الوزير والإبراشي

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة النقل، إنه بخصوص الفيديو الذي عرض على بعض البرامج الفضائية، اليوم الأحد، بخصوص الزحام في مترو الأنفاق، تؤكد الوزارة أن الفيديو قديم وتم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مارس في محطة عزبة النخل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن بعض محطات المترو شهدت في أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدسات نتيجة خروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد، وهو ما تعاملت معه وزارة النقل، بشكل فوري، من خلال تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، يوم الخميس الموافق 26 مارس، مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء، قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر، وتم الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي.

وأضاف البيان، أن الوزير تفقد اليوم الأحد، الموافق 29 مارس محطة مترو الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر، لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

ووجه الوزير، باستمرار الدفع بـ5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7:15 مساء، إضافة إلى زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارًا بدلًا من 34 بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارًا بدلًا من 22 بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

واستنكرت الوزارة في بيانها، عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم، مناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي المهم، وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريًا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.