"جوجل" يقدم 5 نصائح للوقاية من "كورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك محرك البحث "جوجل"، في خطة عالمية للتوعية بأضرار فيروس "كورونا"، وكيفية الوقاية من الإصابة به.

ونشر "جوجل" 5 أشياء أساسية، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاءت على النحو التالي:

1- اغسل يديك باستمرار

2- مرفقك غطي به فمك عند السعال

3- وجهك احذر لمسه

4- موقعك ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين

5- المنزل ابقى فيه قدر المستطاع