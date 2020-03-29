"جوجل" يقدم 5 نصائح للوقاية من "كورونا"
كتب- محمد عبدالناصر:
شارك محرك البحث "جوجل"، في خطة عالمية للتوعية بأضرار فيروس "كورونا"، وكيفية الوقاية من الإصابة به.
ونشر "جوجل" 5 أشياء أساسية، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاءت على النحو التالي:
1- اغسل يديك باستمرار
2- مرفقك غطي به فمك عند السعال
3- وجهك احذر لمسه
4- موقعك ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين
5- المنزل ابقى فيه قدر المستطاع
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
708020
عدد المصابين
-
150734
عدد المتعافين
-
33529
عدد الوفيات
إعلان