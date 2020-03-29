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"جوجل" يقدم 5 نصائح للوقاية من "كورونا"

11:03 م الأحد 29 مارس 2020
"جوجل" يقدم 5 نصائح للوقاية من "كورونا"

شركة جوجل

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك محرك البحث "جوجل"، في خطة عالمية للتوعية بأضرار فيروس "كورونا"، وكيفية الوقاية من الإصابة به.

ونشر "جوجل" 5 أشياء أساسية، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاءت على النحو التالي:

1- اغسل يديك باستمرار
2- مرفقك غطي به فمك عند السعال
3- وجهك احذر لمسه
4- موقعك ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين
5- المنزل ابقى فيه قدر المستطاع

جوجل

جوجل فيروس كورونا نصائح جوجل نصائح طبية الوقاية الشخصية

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