وكيل النواب: السلع الغذائية متوفرة.. ولا داعي للتخزين

كتب- أحمد علي:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن السلع الغذائية متوفرة في كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وقال "وهدان" في بيان له، إن معدلات الاستهلاكية يجب أن تستمر على طبيعتها خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، وسيكون افضل في حالة التزام الجميع بالارشادات الحكومية وحافظوا على أنفسهم وبلادهم، مضيفًا أن يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين والاحتقار وهي سلوكيات مرفوضة.