أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وكيل النواب: السلع الغذائية متوفرة.. ولا داعي للتخزين

10:54 م الأحد 29 مارس 2020
وكيل النواب: السلع الغذائية متوفرة.. ولا داعي للتخزين

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن السلع الغذائية متوفرة في كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وقال "وهدان" في بيان له، إن معدلات الاستهلاكية يجب أن تستمر على طبيعتها خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، وسيكون افضل في حالة التزام الجميع بالارشادات الحكومية وحافظوا على أنفسهم وبلادهم، مضيفًا أن يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين والاحتقار وهي سلوكيات مرفوضة.

السلع تخزين السلع سليمان وهدان

الخبر التالى:

​الزراعة: 10 ملايين جنيه تبرعًا من التعاونيات 10 لمكافحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان