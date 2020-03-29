"الإذاعة" و"النيل الدولية": إجراءات جديدة للتوعية من فيروس "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

وافق محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، على طلب أبوالعلا حبيب رئيس شبكة البرنامج العام الاستعانة بمراسلي الشبكات الإقليمية لتقديم رسائل يومية من المحافظات خاصة في فترتي "بر مصر" و"صباح الخير يا مصر"، وتتضمن الحالة الصحية في كل محافظة، بالإضافة إلى حالة الطقس والمرور وحركة المواصلات وأسعار الخضار والفاكهة.

ومن ناحية أخرى، يعقد أبوالعلا اجتماعات مع مديري العموم والتنفيذ للانتهاء من وضع خطة برامج شهر رمضان الكريم بعد عرضها على رئيس الإذاعة.

وأكد أبو العلا أن خطة رمضان تتضمن برامج دينية وخاصة ومنوعات ودراما مفتوحة مع المسئولين في كل الوزارات، ودراما متميزة يتم الإعداد لها حاليًا لبدء التسجيل، بالإضافة إلى فترات خاصة بحالة الطقس والمرور والمواصلات والسكك الحديدية والمترو وأسعار الخضراوات.

في سياق متصل، قالت تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، إن المحطة بدأت بتكثيف بث سلسلة من المواد الإعلامية من إخراج سماح يحيى، باللغتين الإنجليزية والعربية، لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا. وتم تفعيل هاشتاج "stay At home" تشجيعًا لعدم الاختلاط والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تتيح القناة عددًا من الفواصل والإنفوجراف، تبرز فيها خطوات الدولة المصرية الاستباقية لحماية المواطنين من الفيروس. كما تذيع القناة فواصل أخرى تستهدف وقاية الأطفال من خلال برنامج "kids show" المذاع على شاشتها.