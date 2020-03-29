"مياه الشرقية": تكثف عمليات التعقيم للشوارع لليوم الثالث على التوالي

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس والتى تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على المواطنين، مؤكدًا على جميع العاملين بالشركة، تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس.

وأشار فارس، في بيان اليوم، إلى استمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالدفع بمعدات وسيارات الشركة لليوم الثالث على التوالي، ضمن حملة الشركة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بجميع أنحاء المحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والمنشآت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأوضح أنه أصدر تعليمات لقطاع المعامل والحملة الميكانيكية وغرفة العمليات بالشركة لرش وتعقيم ش حي ثان الزقازيق و ش مدير الأمن ومساكن بنك الإسكان (أرض المحلج) وشارع وادي النيل ومعظم الشوارع المتفرعه منه بمنطقة حسن صالح وجاري استكمال عملها في شوارع المدينة بهدف المساهمة في منع تفشي مرض الكورونا، وتوفير أكبر قدر من الحماية الصحية للمواطنين.

وأكد أن الشركة لن تتواني عن دورها الاجتماعي في مساعدة الأجهزة التنفيذية في اعمال تطهير وتعقيم شوارع المحافظة.

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